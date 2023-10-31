الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: الغرب أراد إبعاد اليهود عن بلاده ليستريح منهم

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الغرب أراد إبعاد اليهود عن بلاده حتى "يستريح منهم"، وبدأ يبحث عن مكان لوضعهم فيه، وتم البحث عن وطن يجمع اليهود.

 

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه في عام 1840 حدثت نقطة تحول مهمة جدًا، فقد نجح محمد علي في ضم سوريا وأن يطرق أبواب القسطنطينية وتهديد العثمانيين، ومن ثم فقد تحالف الأتراك مع الإنجليز لتحجيمه، ومن هنا اكتشف خطورة وحدة مصر وسوريا حتى لا تدين المنطقة لهما، وبالتالي كان يجب خلق عازل يمنع تكرار تجربة محمد علي. 

 

وأوضح حمودة، أن تيودور هرتزل المؤسس الحقيقي لدولة اليهود، عقد مؤتمرًا وأعلن عن ضرورة وجود دولة يهودية لم يحدد مكانها، ولم يكن أحد في هذه الفترة يطرح مصطلح الوطن القومي أو شعب الله المختار أو يهودا والسامرة أو حائط المبكى.

 

وأشار إلى أن القوى الاستعمارية التي كانت تريد وراثة السلطة العثمانية أدركت خطر وحدة مصر وسوريا، ومن ثم تم خلق العازل كي يجعل مصر محتجزة في نطاقها الإفريقي ويبعد عن التلاحم مع سوريا، منعًا من تشكيل خطورة على المنطقة وتثويرها.

اليهود البحث عن وطن القاهرة الإخبارية مصر

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