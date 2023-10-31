بلينكن: "من المنطقى" أن تتولى سلطة فلسطينية فعّالة حكم غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه "سيكون من المنطقي للغاية أن تتولى سلطة فلسطينية فعّالة ومتجددة الحكم والمسئولية الأمنية في نهاية المطاف على غزة".

وأضاف بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "ما إذا كان بإمكانك الوصول إلى هناك في خطوة واحدة هو سؤال كبير علينا أن ننظر إليه، وإذا لم تتمكنوا من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة أخرى قد تشمل عددًا من الدول الأخرى في المنطقة".

واعترفت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بإسرائيل، وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها، لكن مصداقيتها بين الفلسطينيين تضررت على مر السنين.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا إنه لا يمكن العودة إلى "الوضع الراهن" مع فلسطين، زاعمًا أن المسئولين الإسرائيليين هدفهم القضاء على حماس في غزة.

وقال بلينكن "لا يمكننا أيضًا، والإسرائيليون أنفسهم يبدأون بهذا الاقتراح، أن تدير غزة أو تسيطر عليها هذه ليست نيتهم".