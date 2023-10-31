الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ سيناء: رئيس الوزراء أطلعنا على مراحل تنمية "أرض الفيروز"

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارة لسيناء

أشاد شيخ مشايخ قبائل سيناء عيسى الخرافين، بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للعريش، قائلًا إنه شرح لهم المشروعات التنموية التي تتم في أرض الفيروز والتي ستبدأ المرحلة الثانية منها قريبًا بتكلفة 360 مليار جنيه.

وأكد الخرافين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أن أبناء سيناء يتطلعون إلى العودة إلى أراضيهم والاستفادة من التجمعات السكنية والحضارية التي تضم كافة الخدمات من مدارس ومستشفيات ووحدات صحية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة بذلت جهودًا كبيرة من أجل استعادة الأمن والأمان في سيناء.

ووجه شكره وتقديره للرئيس السيسي على اهتمامه بسيناء ودعمه لتنميتها: "كل الشكر والتقدير لك، وأحسبنا جنودًا أمام سيادتك، لو واحد حاول يمس شعرة منك، هنقطع إيده، وكلنا خلفك".

وأضاف: "سيناء اسمها أم الشهداء، ولا يوجد بيت في مصر إلا وله شهيد بها".

مشايخ قبائل سيناء عيسى الخرافين زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الحياة اليوم سيناء

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