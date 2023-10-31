الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقاومة تدعو كل مقاتل للمشاركة في معركة غزة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتها بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

وحذر أبو عبيدة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية، داعيًا كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة.

وقال أبو عبيدة إن العدو الصهيوني بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري.

أضاف أن المجاهدين تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

وتابع "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وتمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.

وواصل: “تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد، وعملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية”.

وشدد على أن العمليات الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.

كتائب القسام حماس أبو عبيدة بنيامين نتنياهو غزة

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