"عربية النواب" تدين جرائم الاحتلال فى جباليا: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

نددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، بالجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

وأكد أباظة أن استمرار الاحتلال في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب:"ما زالت سلطات الاحتلال تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينين الأبرياء، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

وجدد أباظة تحذيره من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

ودعا أباظة المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال.