أستاذ قانون دولي يدين مجزرة جباليا: تضاف لرصيد الإبادة الجماعية للفلسطينيين

أدان د.محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، وانتهاكات غير مسبوة تضاف لرصيد وحشية وهجمية الاحتلال الغاشم الذي ما ال يحصد في الأرواح البشرية دون تمييز أو تفرقة بين الطفل والمرأة، فالجميع يذوقون مرارة الانتقام الغاشم.

قصف الاحتلال الإسرائيلي على جباليا

وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن العدد الأولي لقصف الاحتلال لحي سكني كامل بمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع بـ6 قنابل يُقدر بـ400 بين شهيد وجريح، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد ارتكاب حملات الإبادة الجماعية للشعب بأكمله بجرائم ضد حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي طالما حرمت هذه التصرفات، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب كل لحظة المواثيق الدولية والأعراف والأديان السماوية والأخلاق عرض الحائط.

إدانة المجتمع الدولي

ولفت أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يتم ارتكابها يوميا في حق الأبرياء بمشاهد تقشعرن عنها الأبدان، يثير القلق والدهشة وكثير من التساؤلات حول لماذا لا يتم تطبيق القانون الدولي على إسرائيل، فضلاً عن عدم التحرك فرض أي عقوبة عليها ووقف إطلاق النار بالضغط عليها لإنقاذ حياة الأبرياء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الموت والتعذيب والتنكيل.