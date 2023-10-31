الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كريم عبدالعزيز يوجه الشكر للرئيس السيسي على تنمية سيناء: "أرض طاهرة"

الفنان كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز

عبر الفنان كريم عبدالعزيز، عن سعادته بزيارة سيناء ومعبر رفح، برفقة وفد الفنانين الذين شاركوا مع وفد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم.

وقال خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إن اليوم هو يوم تاريخي، وأنه فخور بوجوده وسط أهالينا في سيناء والتي وصفها بأن لها طابعًا خاصًا في قلوبنا.

أرض سيناء طاهرة ودماء شهدائنا عليها

وأضاف، أن أرض سيناء، هي أرض طاهرة و95% من حروبنا كانت هنا، ودماء شهدائنا هنا، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار تنمية سيناء، الذي لم يتم منذ سنوات، وكذلك الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

كريم عبدالعزيز سيناء للرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر تنمية سيناء أرض سيناء طاهرة

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