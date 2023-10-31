الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: زيارتى لمعبر رفح رسالة دعم لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال

المهندس ايهاب منصور
المهندس ايهاب منصور

شارك إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب فى زيارة لمعبر رفح البرى، كما شارك فى اطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى.

وأكد منصور، فى تصريح له، أن زيارته اليوم لمعبر رفح البري هى رسالة دعم لقواتنا المسلحة الباسلة وجنودنا الابطال.

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أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أنه شارك فى اطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى، وقام د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء باطلاق شارة البدء.

أشار منصور إلى أهمية التنمية فى شمال سيناء، هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعًا، لا سيما في مدينة رفح ومدينة بئر العبد، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، وبالتالى التوسع فى التجمعات العمرانية، فتعمير سيناء هدف استراتيجى.

المهندس إيهاب منصور الهيئة البرلمانية المصري الديمقراطي الاجتماعي معبر رفح المرحلة الثانية

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