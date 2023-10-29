إيهاب منصور: برنامج فريد زهران لا يطرح فقط مشكلات إنما يقدم حلولًا واقعية ومدروسة

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تحتاج للتكاتف من أجل تغيير السياسات، مؤكدًا أن شعار حملة المرشح الرئاسي فريد زهران «معًا للتغيير» ليس مجرد شعار يمثله وحده أو يمثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يترأسه زهران، أو حزب العدل شريك حملة زهران، لكنه شعار يمثل الجميع.

وقال منصور إن سبب تأييده فريد زهران كونه ليس شخصًا منفردًا، وإنما هو مؤسسة من الأحزاب اجتمعت بشركاء للتغيير الذي نطالب به، وأشخاص تعمل بجد للنهوض بالبلاد ويعملون في حدود الإمكانيات المتاحة لهم، مؤكدًا أن برنامج فريد زهران للترشح لرئاسة مصر لا يطرح فقط مشكلات، إنما يقدم حلولًا واقعية ومدروسة.

واستكمل: كنت معارضًا لفريد زهران في انتخابات الحزب قبل السابقة، ولكنه عندما فاز برئاسة الحزب أصر على وجودي وبقائي رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لأنه شخص ينتصر للمبادئ وشخص محترم يحترم المؤسسات، وهذا موقف مبادئى لا ينساه كل من عاشر هذا الرجل.

وقال، في ختام كلمته، موجهًا رسالة إلى الشعب الفلسطيني: اصمدوا سوف تنتصرون بإذن الله، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي محتل جبان، لأنه يقتل الأطفال والسيدات والشيوخ.

وعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطى، مؤتمرًا صحفيًا بمحافظة الإسكندرية وسط حضور جماهيري.

نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين

وتحدث المرشح الرئاسي فريد زهران عن غزة، مشيرًا إلى صمود الشعب الفلسطيني، وتكاتف الشعب المصري بكل فئاته ومكوناته في اتجاه دعم صموده، والإصرار على تقديم الدعم له، والإصرار على رفض التهجير القسري، لافتًا إلى أن الأمر خطير ولا يتعلق بالشعب الفلسطيني وحده، وإنما يتعلق بالأمن القومي المصري.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للحملة الانتخابية، الذى عقد بمحافظة الإسكندرية: نحن لا ندعم غزة فقط، بل ندعم القضية الفلسطينية، ولا نقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.