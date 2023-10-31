الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة “القاهرة الإخبارية”: التوغل الإسرائيلى استهدف مناطق ساحلية ومفتوحة بالقطاع

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من التوغل سوى لبضعة كيلو مترات داخل الحدود في قطاع غزة، مؤكدةً أن الاحتلال يحاول فصل شمال القطاع عن جنوبه بوضع القوات الراجلة حتى الاقتحام والتوغل البري.

وأضافت "أبوشمسية" اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغلها في مناطق ساحلية مفتوحة.

وتابعت: "عادة ما تكون هناك ضبابية في التعامل والحديث عن الإصابات وخاصة في صفوف جنود الاحتلال، ولكن بعد إعلان كتائب القسام والعديد من فصائل المقاومة عن تصديها للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاول التوغل شمال وغرب القطاع، خرج الإعلام الإسرائيلي معلنًا عن وجود إصابات في صفوف جنوده".

القاهرة الإخبارية التوغل البري قطاع غزة كتائب القسام

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