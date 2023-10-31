دينا أبى صعب: لا حيلة ولا أدوات لدى الأمم المتحدة لتغيير الواقع على أرض غزة

قالت دينا أبي صعب، الصحفية في الأمم المتحدة بجنيف، إن هناك حالة استنكار شديدة من قِبل الأمم المتحدة وكل منظماتها لإسرائيل خاصة مع الاستهداف المتكرر للمراكز الطبية والمستشفيات والمدارس في غزة بشكل عام، بجانب القطع الممنهج والمقصود عن أكثر من مليوني مواطن مدني في غزة للمياه والكهرباء والأدوية وشبه الحياة بكافة أشكالها.

وأضافت "أبي صعب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه لا توجد حيلة ولا أدوات لدى الأمم المتحدة لتغيير الواقع على أرض غزة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تُوجه تهم للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أعمال ترقى إلى جرائم حرب والتي منها الترحيل الجماعي واستهداف المستشفيات والصحفيين وقتل المدنيين والمقرات التابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.