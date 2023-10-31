الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المركز الكاثوليكى للسينما ينعى الإعلامية سارة حسن: "كانت بشوشة وتتحمل بالصبر"

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الإعلامية الراحلة سارة حسن، والتى وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عقب دخولها فى غيبوبة على مدار الأربعة شهور الأخيرة إثر إصابتها بسرطان فى المخ.

المركز الكاثوليكي المصري للسينما ينعى الإعلامية سارة حسن

وأصدر المركز الكاثوليكي المصري للسينما بيانًا ينعي الإعلامية سارة حسن وجاء فيه: "نقدم تعازينا القلبية في رحيل الإعلامية البشوشة والمتألقة سارة حسن بعد رحلة طويلة مع المرض، وكانت تتحمل بكل إيمان وصبر وابتسامة، طالبين لها الرحمة والمغفرة من الله، والعزاء والصبر والسلوان لذويها ومحبيها".

موعد ومكان عزاء الإعلامية سارة حسن

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة سارة حسن، واجب العزاء غدًا الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، عقب صلاة المغرب، داخل قاعة الصفا بمسجد المشير.

رحيل الإعلامية سارة حسن 

وكان قد تم دفن جثمان الإعلامية الراحلة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السلام فى مدينة نصر، بمقابر العائلة.

 واستقبل نجوم الفن والإعلام خبر رحيل الإعلامية سارة حسن، بالصدمة الكبيرة داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان.

وكان آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى فبراير عام 2022 عندما أعلنت عن تلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث.

وطلبت من جمهورها أن يدعو لها قائلة: "تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلالة والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم".

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