الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف مدكور يرد على المشككين فى وطنيته: "كل واحد يخلى باله من كلامه"

شريف مدكور
شريف مدكور

رد الإعلامي شريف مدكور على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدد من المنشورات التي تشكك في موقفه الوطني تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة بفلسطين.

 

ونشر شريف مدكور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام صورة توضح عددًا من المنشورات له التي هاجم خلالها الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال وعلق قائلًا: "بالنسبة بس للناس اللي عماله تزايد وتقول إني مع الكيان المجرم هو لو أنا معاهم حكتب عليهم مجرمين حرب كل واحد كده يخلي باله من كلامه مش ناقصين هبل وعلى فكرة سيناء خط أحمر".

وكان الإعلامي شريف مدكور انتقد منذ أيام حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية طارحًا سؤالًا حول وضع الشباب الذي يعمل في الشركات التي تصنع منتجات خاصة بإسرائيل؟.

 

وكتب شريف مدكور عبر حسابه بموقع فيس بوك: أحب بس أفهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا ديليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعاها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم، يا ريت بس أفهم شكرًا، طب وبالنسبة للأدوية وخصوصًا الكيماوي نقطعه كمان! مهو من نفس البلاد على فكرة.
 

 

 

 

الإعلامي شريف مدكور شريف مدكور قطاع غزة فلسطين المنتجات الاسرائيلية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

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