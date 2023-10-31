الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة حماية المدنيين في غزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء إنه "أوضح مرارًا وتكرارًا" للقادة الإسرائيليين أنه يتعين عليهم ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

أضاف أوستن، في كلمته الافتتاحية أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: “نحزن على خسارة المدنيين الفلسطينيين”.

وتابع “أوضحت مراراً وتكراراً لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية على حد سواء”، مشيرًا إلى أن الديمقراطيات مثل ديمقراطيتنا تصبح أقوى وأكثر أمانًا عندما نلتزم بقانون الحرب ونحمي المدنيين.

وفي حديثه أمام اللجنة، أوجز أوستن أيضًا "الخطوط الأربعة الرئيسية لجهود البنتاجون" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ضمان حماية القوات الأمريكية من الهجمات التي تنفذها الميليشيات المدعومة من إيران واتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها إذا لزم الأمر.

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أضاف أن التنسيق مع إسرائيل “للمساعدة في تأمين إطلاق سراح كل رجل وامرأة وطفل اختطفته حماس”، لافتا إلى تعزيز وضع القوة الأمريكية في المنطقة: “توجد الآن مجموعتان من حاملات الطائرات، وفي الأسبوع الماضي، وصل سرب إضافي من طائرات F-16 إلى المنطقة، مكملاً لأسراب مقاتلة أخرى موجودة بالفعل في مسرح العمليات".

وأوضح أن كل هذا يؤكد تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن الواضح: “لا ينبغي لأي حكومة أو مجموعة ترغب في إيذاء إسرائيل أن تحاول توسيع هذه الأزمة”.

ومع ذلك، كرر أوستن أن الولايات المتحدة يجب أن “تستمر في التركيز على أوكرانيا” بالإضافة إلى دعم إسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء الإدلاء بشهادته خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكابيتول هيل: “إن هناك علاقة واضحة بين الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط”.

وأضاف بلينكن: "يجب على الولايات المتحدة أن تقدم في الوقت نفسه دعمًا مستمرًا لأوكرانيا وإسرائيل في نفس الحزمة التي اقترحها الرئيس بايدن، حيث أن هذين الموقفين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا".

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