الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 8600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح خلال العدوان الإسرائيلى على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، الآن، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن السلطات الأمنية في غزة ذكرت أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل تزن كل منها ألف كيلوجرام على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل، كما وصل 100 شهيد و400 جريح من مخيم جباليا للمستشفى الإندونيسي بغزة مع أنباء عن وجود عشرات آخرين تحت الأنقاض.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية ضحايا عدوان الإحتلال الضفة الغربية 8610 شهيد

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