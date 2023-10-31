موسكو: واشنطن تعمل على برنامج بيولوجى هجومى لضمان سيادتها

أعلن الجنرال إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعد برنامجًا بيولوجيًا هجوميًا عبر إحياء تقنيات لإنتاج المركّبات البيولوجية على نطاق واسع في إطار برنامج بيولوجي هجومي.

أضاف كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي، أن "مثل هذه التركيبات، جنبا إلى جنب مع قاعدة تكنولوجية عالية الأداء، وإشراك المتخصصين ذوي الخبرة في الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج، قد تشير إلى محاولات الولايات المتحدة توسيع نطاق برنامج الأسلحة البيولوجية".

أشار إلى أنه قد تمت الموافقة على استراتيجية أمريكية جديدة في مجال الإنتاج البيولوجي في 23 مارس 2023، طورتها وزارة الدفاع الأمريكية.

"ضمان السيادة وتجاوز المنافسين" هدفا البرنامج

وبحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد استشهد "كيريلوف" باقتباس من هذه الوثيقة ينص على أن هدف البرنامج هو "ضمان السيادة التكنولوجية في مجال الإنتاج البيولوجي وتجاوز المنافسين الاستراتيجيين".

وتحدث قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية عن البرنامج التدريبي للمتخصصين، والذي تم إطلاقه في أكتوبر الجاري، لتنفيذ استراتيجية الإنتاج البيولوجي.

برنامج BioFab

أشار بالتحديد إلى برنامج " BioFab"، حيث سيتم اعتبار الموظفين السابقين في الإدارات العسكرية ذوي الخبرة في الأنشطة البيولوجية العسكرية كمرشحين ذوي أولوية، حسبما أوردت الوكالة الروسية.

وتابع كيريلوف "يشرف على المشروع نائب وزير الدفاع للبحث والتطوير، وسيتم توفير القاعدة التكنولوجية للتدريب من قبل 9 شركات صناعية كبيرة متخصصة في أبحاث الجينوم والمعلوماتية الحيوية والعمل على زراعة الخلايا والأنسجة".

وشدد الجنرال الروسي كذلك على أن البيان الصحفي الرسمي المؤرخ في 11 أكتوبر ذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "ستركز على تنشيط القدرة التصنيعية المحلية الأمريكية، التي تعزز القدرة التنافسية الاستراتيجية للولايات المتحدة تبني القوات المسلحة للمستقبل".