الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"الدفاع الروسية": اعتراض محاولة عبور قوات أوكرانية لنهر الدنيبر وتدمير 30 مسيرة

قوات أوكرانية
قوات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض القوات المسلحة الروسية محاولة وحدات استطلاع تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية عبور نهر الدنيبر في منطقة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط 30 مسيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية: "اعترضنا محاولة هجوم لعبور دنيبر من وحدات استطلاع تخريبية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون".

وأفادت الوزارة أيضًا بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 30 مسيرة أوكرانية في مناطق دونباس وزابوريجيا وخيرسون، واعترضت ثمانية صواريخ أُطلِقَت من منظومات راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس".

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم أيضًا تدمير مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للواء 128 للدفاع الإقليمي التابع للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي فوسكريسينكا وكارل ماركس التابعتين لإقليم دونيتسك الانفصالي.

"الدفاع الروسية": اعتراض محاولة عبور قوات أوكرانية لنهر الدنيبر وتدمير 30 مسيرة.

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