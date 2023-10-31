الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تعبر عن قلقها بشأن انقطاع الاتصالات في غزة

قطع الاتصالات في
قطع الاتصالات في غزة

عبرت أمريكا عن قلقها بشأن قطع الاتصالات في غزة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها قلقة بشأن قطع الاتصالات في قطاع غزة.

وذكرت جرينفيلد: "لقد أوضحنا ذلك للقادة الإسرائيليين وندرك أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة".

وأضافت: "هذا أمر ضروري فإن قطع الاتصالات يعرض حياة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر ويخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

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