الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: لن نسمح بهز استقرار مصر من أى طرف على حدودها

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التنمية التي سوف تشهدها سيناء سيكون ملحوظا للجميع في ظل انتهاء الإرهاب، مؤكدًا: "بفضل المتابعة اليومية للرئيس السيسي سوف نحقق لأهالي سيناء ومشايخها كل ما يحلمون به".

وأكد مدبولي، خلال إلقاء كلمته بجلسة حواريه مع أهالي ومشايخ سيناء، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مشايخ وأهالي سيناء سيلعبون دورًا كبيرًا الفترة المقبلة في الحفاظ على أمن واستقرار هذا الجزء من أرض الدولة.

حماية الحدود

وأضاف أنه في أحد اللقاءات الدولية قال خلال كلمته التي ألقاها في هذا الاجتماع إنه لا يوجد دولة في العالم قادرة على التماسك في ظل أن حدودها بالكامل محاطة بالحروب والنزاعات.

الأمن القومى المصرى 

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة على خريطة العالم تتعرض لهذه التحديات الكثيرة مثلما تتعرض له مصر، حيث نجد الحروب والنزاعات تحيطها من الشمال والجنوب والشرق والغرب، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن هذه التحديات جميعها تستهدف سقوط الدولة المصرية وإعادة ترتيب الشرق الأوسط الذي أجهضته مصر من قبل، قائلًا: "لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار مصر من أي طرف من الحدود".

مدبولي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز ترتيب الشرق الأوسط

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