الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

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جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبمتابعة ميدانية من رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم توفير منافذ (سيارات) متحركة  لبيع سلع (الأرز وزيت الطعام)  بأسعار مخفضة تصل لـ30%، بالأحياء ومدينة بورفؤاد، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك استمرارًا  لجهود  محافظة بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

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وكانت محافظة بورسعيد، قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بجميع الأحياء، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز ١٠ ك ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ك ٤٥ جنيه، وسعر الأرز ١ ك ٢١ جنيها.

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وفي شأن آخر،  تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن،  بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة،  والمهندس سيد خلف، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومجموعة من ممثلى ( الجمعيات الزراعية- سهل الحسنية).

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وأكد محافظ بورسعيد،  ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، والجهات المعنية بتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى.

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الأحياء بورسعيد محافظة الغضبان سلع غذائية

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