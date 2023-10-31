الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تخريج دفعة جديدة للوافدين من تايلاند ضمن البرامج التدريبية لـ دار الإفتاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتمت دار الإفتاء المصرية دورة تدريبية بعنوان: "منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف"، وذلك لمجموعة من المتدربين المرشحين من سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة.

وذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر وتايلاند في المجال الديني والإفتائي، وبرعاية وإشراف  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

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وأكد المفتي دومًا أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإفتائية، وكذلك تحرص على نقل خبراتها إلى طلاب العلم الشرعي من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للوافدين، وتدريبهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية متنوعة.

وحضر ختام التدريب الدكتور علي عمر -رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية- الذي أشاد بجدية المتدربين الوافدين من تايلاند وحرصهم على تعلم مهارات الإفتاء.

كما توجَّه مفتي الجمهورية بالشكر لإدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية لما قدَّموه من جهد لإتمام البرنامج التدريبي على أكمل وجه.

وفي نهاية التدريب، تسلَّم المتدربون شهادات اجتياز الدورة التدريبية؛ معربين عن شكرهم وامتنانهم للدولة المصرية ولدار الإفتاء المصرية على حسن الضيافة والاستقبال، متمنين أن تظل مصر بقيادة رئيسها الرئيس السيسي نبض العروبة وقلب الإسلام.

و أثنى المتدربون على جهود دار الإفتاء المصرية في تقديم خدمات علمية وإفتائية متميزة، وعلى ما تحصَّلوا عليه من علمٍ نافع وخبرةٍ ثمينة، مؤكدين أنهم يعتمدون على إصدارات دار الإفتاء المصرية، والفتاوى الصادرة عنها كمرجعية لهم.

منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف سفارة مملكة تايلاند المجال الديني والإفتائي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

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