عن إطلاق مشروع تنمية سيناء.. برلماني: "لن نفرط في شبر من الأرض"

أكد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء اليوم الثلاثاء، له دلالات عديدة ورسالة للعالم أجمع أهمها عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق.

إطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لإعمار سيناء

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء.

وأشار “حمزة” إلى أنه تم وضع خطط كثيرة لتنمية سيناء حيث عملت الدولة المصرية على تنمية سيناء بالتوازي مع حربها على الإرهــاب.



وأشار النائب محمد حمزة، إلي تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أنه لا مساس بأمن مصر القومي وأن الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية أي قضايا إقليمية على حساب الدولة المصرية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته أن مصر دولة قوية ذات سيادة بفضل جهود المخلصين من أبنائها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واننا لن نفرط في شبر واحد من أرض سيناء ولا اي ارض مصرية موجها التحية والتقدير والاحترام لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس لحماية الأرض من براثن الإرهاب وتساهم في التعمير والتنمية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قام بوضع حجر أساس التجمع التنموي الحضري ومزرعة بقرية العجراء، والذي يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح، كما وضع الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس التجمع التنموي بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلًا بدويًا لاستيعاب 3317 نسمة.