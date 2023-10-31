رشوان ردا على طلب مراسلة "سكاى نيوز" بدخول غزة: تفضلى وتحملى مسئولية حياتك

أجاب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،على مراسلة "سكاي نيوز" البريطانية، مفاده “لماذا لا يذهب المراسلون الأجانب إلى الجانب الآخر من معبر رفح الدولي، للمرور والدخول إلى غزة”.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري الدولي: “تفضلي أنتي وتحملي مسؤولية حياتك ونفسك، إذا كنتي ستتحملين مسؤولية حياتك ورقة صغيرة لي كمسؤول عن هيئة الاستعلامات بأنك مسؤولة عن حياتك وتتحملي مسؤولية حياتك في الجانب الآخر”.

وأكد رشوان الحرص على حقوق الإنسان وأول تلك الحقوق هو الحياة، متابعا: “لا نستطيع أن نغامر بكم للمرور إلى الجانب الآخر، حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لم تطأ قدمه الجانب الآخر”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مسؤول غربي ولا دولي واحد مسّ شبرًا من أرض غزة، هم يذهبون فقط إلى تل أبيب والقدس، وأكثرهم شجاعة يذهب إلى رام الله.

ونوّه رشوان بأن حياة المسئولين الدوليين أنفسهم غير مأمونة هناك، ومن ثم السلطات المصرية ونحن كهيئة مصرية للاستعلامات مسؤولون عن أمنكم وحياتكم ولا نستطيع أن نضحي بكم.

ووجه رشوان سؤالا إلى مراسلة “سكاي نيوز” من بريطانيا مفاده: “هل سكاي نيوز لها مراسل في غزة الآن من الجانب الإسرائيلي؟، عليك الذهاب والتوجه من حيث دخل المراسل وتفضلي وسنسهل لك الدخول من هناك”، نحن لا نأمن بعد كل ما حدث ويحدث للفلسطينيين الآن، وهناك تعنت من الجانب الإسرائيلي بشأن دخول المساعدات إلى غزة حتى الآن، ولا نأمن على دخول صحفيين أجانب".

وأكد رشوان أن القضية الآن في دخوال المساعدات، ساعدونا في الإعلام الغربي على أن تدخل، من غير المعقول أن قطاع غزة الذي كان يدخله يوميا 500 شاحنة في وقت الحصار تكفل الحد الأدنى من احتياجات سكانه، يدخله منذ بداية القصف الإسرائيلي 250 شاحنة فقط، مشيرًا إلى أن دخول الصحفيين أمر مهم، لكن دخول المساعدات أمر أهم، وحياة الناس أهم ونريد من كافة الوسائل الإعلامية الغربية أن تساعدنا في إدخال تلك المساعدات إلى غزة.