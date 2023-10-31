الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أساسيات كتابة السيناريو في ورش متنوعة لأطفال المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يشهد الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة عددًا من الورش الفنية والأدبية المتنوعة، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 3 نوفمبر المقبل.

DFBEF0DF-E9D1-44F9-BFAB-58B9A66D1C3A

أساسيات كتابة السيناريو 

وبدأت الفعاليات أمس مع ورشة كتابة السيناريو، أوضح خلالها السيناريست وليد كمال أن الهدف من التدريب هو التعرف على المهارات الإبداعية للطفل والعمل على تطويرها، للتعبير عن الذات وإتقان فن الكتابة، وذلك من خلال التعريف بمهارات التفكير الإبداعي ومراحل كتابة السيناريو بدءا من اختيار الفكرة، وتحديد الأبعاد النفسية والفسيولوجية والاجتماعية للشخصيات مرورًا بمرحلة المعالجة ووصولا إلى الحبكة، والخاتمة.

3C9EDF6D-84F9-4677-8668-CF44A912DD2C

من جهته؛ تحدث المدرب حسني إبراهيم عن ورشة "الأركيت" ذلك الفن اليدوي الجمالي الذي يظهر فيه إبداع الشخص وتفكيره، كمحاولة لاستعادة مكانة الحرف اليدوية المعرضة للاندثار، مضيفًا أن طوال فترة التدريب سيتم تعريف الأطفال بأنواع الخشب، وطبيعته، وكيفية الرسم على سطحه وتفريغه لعمل تصميمات مختلفة كتصنيع بازل متعدد المقاسات، أو تصميم مركب صيد، مع طلاء الأعمال بالورنيش كي تتضح التفاصيل الأصلية.

1D695F0F-AC42-4421-9E17-CCD5C7184A4C

وخلال ورشة "المسرح البشري" قام المخرج محمد الدسوقي بتدريب الأطفال على العرض المسرحي "أهل مصر" والذي تركز فكرته على أهداف المشروع وإبراز المعالم السياحية الموجودة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وذلك في قالب ارتجالي بسيط، مع الاستعانة بعدد من المقطوعات الغنائية للشاعر سامح الرازقي، وألحان الفنان أحمد العجمي.

389D7DF4-6E24-40D0-BF13-C32659774B67

جاء ذلك بحضور كل لميس الشرنوبي، وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا والمشرف العام، استكمل المدربون الورش الفنية والأدبية حيث واصل الفنان ماهر كمال تدريبات الأطفال على الغناء الجماعي، واستكمل د. محمد إسماعيل مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر، واستكمل  الفنان وائل عوض ورشة الرسم بالموسيقى.

90BE57E2-0403-4112-9A6C-CE385CD34748

كما استمرت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية لعماد عاشور، وقامت المدربة إيمان مجدي بتعليم الأطفال كيفية تصميم حقيبة من الجلد وتطريزها، بينما استكمل الفنان ناصر عبد التواب مراحل تصنيع العروسة القفازية.

واختتم اليوم بعرض فني استمتع الأطفال خلاله بفقرة التنورة الصوفية وعروض عرائس الماريونت بمصاحبة عدد من الأغاني الشعبية التراثية.

30291A49-65AD-45AB-B6D0-9D4FAA1540C7

نبذة عن المشروع 

و"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

0C54F5A2-2024-42D5-AEED-06653AD66930
62F8CC6C-CB35-44F9-9973-5B920951760A
10A23478-69CD-48A3-AB5D-0E27DE9C9413
7AE06A2F-368D-48B4-9AE7-D1DEAFBBB1AA
D41F5080-C469-4164-8F77-C21F0D17C97D
988BD691-26A4-4853-95D6-D640F3CDCAF8
481F8A01-D4C7-4224-821F-0651385E7227
4F115176-70D2-4B49-A95A-3DC0629C45B5
B9E7DBBE-B37A-4F2E-8E29-C8E4BAB2AC56
مشروع أهل مصر الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الورش الفنية والأدبية

الأكثر قراءة

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أمطار شديدة متفاوتة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد استقرار الأحوال الجوية

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟