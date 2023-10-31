رئيس مرسى مطروح يناشد المواطنين بإجراء المعاينات لملفات التقنين

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، عن أسماء المواطنين المتقدمين لطلبات التقنين في ظل قانون 144 لسنة 2017 سرعة التوجه إلي إدارة الأملاك بمجلس المدينة لاستيفاء الملفات لعرضها علي لجنة الثمين وإجراء المعاينات لبعض الملفات.

_ الإجراءات القانونية في مخالفات المباني

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي المواطنين الصادر ضددهم الإجراءات القانونية في مخالفات المباني المخالفة والبناء العشوائي والتعدي علي أراضي أملاك الدولة انهاء الإجراءات من خلال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وأشار رئيس المدينة إلى أن الأسماء بالكشوفات التي لم يستدل عليهم من خلال الخطابات البريدية وقسم شرطة مطروح الصادر ضدهم قرارات صادرة، وعليهم سرعة التوجة إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح لتقديم المستندات الدالة اتجاه القرارات الصادرة ضد الاسماء بالكشوفات لبحثها، لتوفيق أوضاعهم.

_ التخلف عن استيفاء الاوراق

وشدد على سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم الاستيفاءات، تفاديًا لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الاوراق موضحا أنه تم بحث العديد من المستندات وتعديل القرارات بتقديم ما يفيد بصحة المباني الصغيرة والعقارات من حيث وجود تراخيص أو تصالح من عدمه، ضد الأشخاص الصادر ضددهم اجراءات قانونية، وقد استفاد منها العديد من المواطنين بعد تقديم الافادات اللازمة المطلوبة.

_ إجراء المعاينات علي الطبيعة

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح إدارة الأملاك بإعداد كشوفات والتنسيق مع المركز الإعلامي لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة التوجة الي إدارة الأملاك لإجراء المعاينات علي الطبيعة، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري



وتابع بأنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، والتي تسفر عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها، تحديد مواعيد للمعاينات، وتوفير خرائط مساحية، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني ويتم نشرها علي الصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة مخاطبة المواطنين لاستفياء ملفات طلبات الشراء بادارة الأملاك بمجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات التقنين.

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