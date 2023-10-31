الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "شعر المقاومة الآن" في صالون عبد المعطي حجازي ببيت الست وسيلة

بيت الست وسيلة
بيت الست وسيلة

يستضيف بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ويقيم ندوة تحت عنوان "شعر المقاومة الآن"، تحت إدارة الشاعر سامح محجوب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري. 

شعر المقاومة الآن  
ومن المقرر أن يشارك في الندوة كل من: الكاتب السيد النجم، والكاتب وحيد طويلة، والشاعر أحمد حافظ، والشاعر يونس أبو سبع، الفنان أحمد إسماعيل، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة إيمان غالي.

نبذة عن "بيت الشعر العربي" 

صدر مؤخرا قرار وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرا لـ"بيت الشعر العربى" ضمن مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموما.

ويقع بيت الشعر العربي في منطقة الأزهر ملاصقا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلا بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) علي حارة الست وسيله، وبني البيت عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ويملك هذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي، يؤدي إلى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي إلى القاعة الكبرى، وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجا فريدا لعمارة المنازل في العصر العثماني.

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