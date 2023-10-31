الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: ما يجرى فى قطاع غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن الموقف المصري يرتكز على المؤشرات والمرتكزات أبرزها جاءت في كلمات وخطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد العديد من الثوابت، والثابت الأول أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر، ولا الشريعة أو القانون الدولي، ولا القانون الدولي الإنساني.

 ما يحدث فى غزة يتجاوز بكل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع عن النفس

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في غزة يتجاوز بكل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع عن النفس، والذي لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء. 

وتابع: لدينا حتى الآن أكثر من 8500 ألف شهيد، وأكثر من 21 ألف مصاب، وتدمير 45% من مباني قطاع غزة، ونزوح أكثر من مليون مواطن تحت تهديد الاحتلال الإسرائيلي.

الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الموقف المصري قطاع غزة غزة

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