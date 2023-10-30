ضياء رشوان: فكرة التهجير القسري للفلسطينيين ظهرت مع نتنياهو وحلفائه وهي قديمة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الممرات الآمنة لأهالي قطاع غزة تهدف إلى نقل المصابين والجرحى من غزة، وعلاجهم بمصر وهذا ليس فيه لبس.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن بعض مزدوجي الجنسية والتي تقدر بـ40 جنسية، عندما تجمعوا عند معبر رفح مصر اشترطت دخول المساعدات حتى يسمح لهم بالخروج من معبر رفح.

وأكد أن النزوح القسري مصر ردت عليه وكذلك الفلسطنينيين، والتاريخ الفلسطيني قال قبل ذلك، مشيرًا إلى أن 70% من سكان غزة من لاجئين 48، وكانت المرة الوحيدة التي تم فيها تهجير قسري للفلطسينيين ما بين 750 ألف، لحظة تأسيس الكيان الإسرائيلي والعصابات الإسرائيلية كانت تعمل في ذلك.

عودة الحلم التوراتي مع اليمين الديني بإسرائيل

وأشار إلى أن إسرائيل ظل اليسار يحكمها لفترة طويله حتى قرب حرب أكتوبر حكم اليمين الاسرائيلي واللكود والفترة الأخيرة شهدت عودة اليمين الديني وليس السياسي ونتحدث عن حلم توراتي عاد معهم وبدأت مقدمات تظهر في أوراق سرية في بعض البحوث وبدأوا تنفيذه االآن وهذه الفكرة لم تأتي إلا مع نتنياهو وحلفائه وهي فكرة قديمة.