الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل "تعليم القاهرة" تتفقد المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

جولة وكيل مديرية
جولة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية، مدرستى عمار بن ياسر الإعدادية، وعمار بن ياسر الرسمية للغات، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بهما.

يأتي ذلك من تكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بها وحرصًا منه على مصلحة أبنائه الطلاب لضمان وصول أعلى مستوى تعليمى لهم، ورافقها محمود عوض مدير التعليم الإعدادى، وكان فى استقبالها سعيد عطية مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، ومديرى المدارس.

الجد والاجتهاد في المذاكرة 

تفقدت وكيل المديرية، الفصول الدراسية وتابعت تفاعل الطلاب مع معلميهم، كما قامت بنصحهم بالجد والاجتهاد فى المذاكرة والانتظام فى الحضور للمدرسة للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق التفوق.

كما قامت بالمرور على "قاعات رياض الأطفال"، مشيدة بالجهد الذى تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء الصغير باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من (لوحات وأغانى تعليمية) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.

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 أهمية التربية الرياضية

وتابعت حصص التربية الرياضية، حيث أكدت على أهمية التربية الرياضية وممارسة الرياضة فى الحصص الأولى من اليوم الدراسى حتى تمد الطلاب بالقوة والنشاط وتساعدهم على استكمال يومهم الدراسى بنشاط وتركيز.

 الاهتمام بالأنشطة التربوية

كما تفقدت عبدالفتاح أيضًا معامل الحاسب الآلي والتكنولوجيا ومعامل مناهل المعرفة والمكتبة، مؤكدة على الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من تأثير واضح وكبير فى توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب.

وتأكدت من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب من خلال متابعة حجرة الطبيب والزائرة الصحية.

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وفى ختام الزيارة، تقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومديرى المدارس والمعلمين بالمدارس على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.

الإدارات التعليمية العملية التعليمية التعليم الاعدادي إدارة المستقبل التعليمية الفصول الدراسية حصص التربية الرياضية التربية الرياضية الأنشطة التربوية

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