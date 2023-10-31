الهيئة الإنجيلية تستعرض إنجازات مبادرة إزرع في حضور وزير الزراعة الأمريكي السابق

تستضيف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الزراعة الأمريكي السابق- “Dr. Sonny Perdue”، وعدد من قيادات وزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وذلك لعرض قصة النجاح المصرية"مبادرة ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يأتي ذلك غدًا الأربعاء بمقر الهيئة الإنجيلية بمصر

ياتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى 100 ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

جدير بالذكر أن الطائفة الإنجيلية بمصر، أرسلت شاحنة معونات تشمل 1000 كرتونة مواد غذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.