محافظ الغربية يتفقد جراجات حي أول وثان طنطا لصيانة المعدات الهندسية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية جراجات حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المبذولة لصيانة وإصلاح المعدات الهندسية التي تخدم الأحياء والمراكز والمدن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس الهادفة لتعزيز قدرة المراكز والمدن على مجابهة الأزمات والكوارث.

واطلع المحافظ على أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم داخل الجراجات، حيث تجرى أعمال صيانة شاملة للسيارات والمعدات الخاصة بالأحياء والمركز والمدينة.

وتهدف هذه الأعمال إلى التأكد من الحالة الفنية للمعدات وقدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة التي قد تواجهها المنطقة.

وأبدى المحافظ رضاه عن سير عمليات الصيانة والإصلاح، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال بجودة وكفاءة عالية. كما أكد على ضرورة الحفاظ على المعدات الهندسية وتطويرها بشكل دوري لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية للمنطقة.

وفي ختام الجولة، أعرب محافظ الغربية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق الصيانة والإصلاح، مشيدًا بتفانيهم واجتهادهم في ضمان سلامة وجاهزية المعدات الهندسية. كما أشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق النتائج المرجوة في تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد المحافظ، أن تفقده لجراجات حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا يعكس التزام السلطات المحلية بتطوير البنية التحتية والحفاظ على جاهزية المعدات الهندسية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الأحياء والمراكز والمدن.

كما قام طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى المنشاوي العام ومركز الحماية المدنية والإسعاف الرئيسيين بمدينة طنطا، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والقطاعات المختلفة، للتأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.

بدأت الجولة، بتفقد مستشفى المنشاوي العام، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وتابع المحافظ في جولته، تفقد مركز الإسعاف الرئيسي بطنطا والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية الرئيسي بطنطا، وتفقد المحافظ بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.

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جانب من الزيارة