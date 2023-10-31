الزمالك يقرر تشكيل شركة الكرة وخروجها للنور الموسم الجديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل شركة الكرة خلال الفترة المقبلة؛ لتكون مسئولة عن ملف الكرة برمته في كل شيء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن شركة الكرة ستكون مسئولة عن ملف كرة القدم بالكامل، على أن يتم فصلها عن مجلس الإدارة، ويكون لها ميزانية خاصة.

وتابع المصدر: "شركة الكرة ستضم حتى الآن أحمد سليمان وحسين السيد إلى جانب هاني برزي".

وأضاف: "شركة الكرة ستبدأ مهام عملها بشكل رسمي بداية من الموسم الجديد، والفترة المتبقية من الموسم الجاري بمثابة تحضير وإعداد لما هو قادم".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه بالأمس، وقرر الآتي:

- تعيين أحمد سالم كمتحدث إعلامي لمجلس إدارة النادي.

- توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في انتخابات النادي.

- المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، يتم تعيينه للقيام بمهام المدير التنفيذي دون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي.

- تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن.

- تعيين الدكتور عبدالله جورج، عضو النادي، مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع دون أي مقابل.

- تعيين المستشار هشام إبراهيم، عضو النادي، مستشارًا للنادي ومشرفًا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع دون أي مقابل.

- تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم.. ولهما الحق في الاستعانة بمن يرونه مناسبًا من داخل المجلس أو خارجه.

- تكليف هاني شكري والأستاذ أحمد خالد حسانين، عضوي المجلس، بإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي، وعرض النتائج على مجلس الإدارة.

- تكليف المهندس هاني برزي، عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضها على المجلس فور الانتهاء منها والاستعانة بمن يشاء.

- تكليف الكابتن هشام نصر ونيرة الأحمر والأستاذ محمد طارق والأستاذ أحمد خالد حسانين والأستاذ رامي نصوحي، بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

- تكوين لجنة خاصة من: المستشار عبدالمنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة؛ لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع، ولهم الحق في الاستعانة بمن يرونه مناسًبا دون أي مقابل.

- تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتلقي الشكاوى أو المقترحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، على أن يتولى السادة أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

- تكليف هشام نصر والدكتور حسام المندوه والأستاذ هاني شكري بمراجعة ودراسة الإضافة للأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل، وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن، وإعداد تقرير مفصل عنها يعرض على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

- تفويض الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه والأستاذ عمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع.

تشكيل الأجهزة الفنية لألعاب الصالات:

- تعيين الكابتن حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- تعيين الكابتن أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

- تعيين الكابتن طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

- إخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه لإدارة الشئون المالية لتسوية مواقفهم، وإلا سيكونون عُرضة للمساءلة القانونية خلال أسبوع من تاريخ القرار.