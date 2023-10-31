الأمن يوافق على حضور 6 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز

حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع، فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022/2023.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائى كأس مصر (2022/2023)

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، يوم 8 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساءً، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بنصف كأس مصر (2022/2023)

تنقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في تمام السابعة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2، حيث يسبقها تقديم استوديو تحليلي، عبر إحدى القناتين، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، على حساب إنبى بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المارد الأحمر، علي معلول وأنتوتي موديست وإمام عاشور.

وسيتم تحديد هوية الطرف الثانى، للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر المقبل بين الزمالك وبيراميدز.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة، قد حدد يوم 13 مارس المقبل، موعدًا لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022/ 2023، بين الأهلي “والزمالك أو بيراميدز”.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8، بنتيجة 6/1، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3/0.

ويذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، تعتبر نسخة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان في نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي في التأهل للنهائي بفضل ضربات الجزاء الترجيحية.