تزوج مرتين.. أسباب فشل زيجات مصطفى محمود

في منتصف الخمسينيات، كان للكاتب الدكتور مصطفى محمود (27 ديسمبر 1921 - 31 أكتوبر 2009) في مجلة "صباح الخير" باب ثابت بعنوان "اعترفوا لي" وكان بمثابة حلال للمشاكل في كل أمور الحب والزواج، ثم صدر له كتابين بعنوان "اعترفوا لي" والآخر حمل اسم "مشكلة حب"، ورغم ذلك فقد فشل في زيجاته، إذ تزوج أول مرة عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973، ورزق بولدين، وتزوج ثانية عام 1983 من السيدة زينب حمدي وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 1987.

سبب فشل زيجات مصطفى محمود

في حوار له بمجلة "آخر ساعة" عام 1995 كشف عن سبب فشل زيجاته قائلا: لقد تزوجت مرتين وفشلت في المرتين، وربما هما معذورتان، لأن لدي مشكلتين وليست مشكلة واحدة فقط، أول مشكلة مسألة الكاتب والمؤلف، والمشكلة الثانية أني صاحب رسالة، ففي المركز العلمي المتقدم وكذلك المستشفى نحاول أن نؤدي رسالة سامية للإنسان أولًا دون أي اعتبار لأية ماديات، ولهذا فالإنسان يفنى في هذه الرسالة السامية.

وتابع: وتكون النتيجة أنني أستغرق نفسي نهائيا في العمل، فكيف تتحمل زوجة أن تعيش مع إنسان كل وقته وكيانه في العمل؟.. وحقيقة لا أستطيع أن أظلم أيا منهما.. فماذا يبقى مني لهما؟.. والمرأة إذا تحملت بعض الوقت فلن تستطيع أن تتحمل كل الوقت.. وسوف يأتي عليها وقت تكفر فيه.

الحب في أعمال مصطفى محمود

وعن الحب في أعماله؛ كشف عن أنه لم يقتله، لكنه لا يعيش، فهو قصير العمل، مضيفا: الحب الوحيد الباقي الطويل العمر الذي يدوم هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ما ترجمت هذه العلاقة وهذا الحب إلى أفعال تحس، ولذلك فإن حبك للناس يمكن أن يكون في الله أيضا.. والآن من الصعب أن تجد هذا الحب النادر مثل الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - والسيدة خديجة، التي أعطته نفسها ومالها وصحتها وعمرها كله بكل سعادة، وهذه نماذج نادرة، أو تجد مدام كورى.. وكورى نفسه عاشا معا في حب وتفان حتى أصابها السرطان من خلال الراديوم.. في بعض الأحيان بل نادرا ما يجد الإنسان شخصا يفنى معه في الهدف أيا كان.