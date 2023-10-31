الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المبادرة الوطنية الفلسطينية: الولايات المتحدة كانت وراء فكرة تهجير وترحيل الفلسطينيين من غزة

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

تحدث أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، عن آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيس الأمريكي انحاز إلى إسرائيل معتبرًا أن دعمه للاحتلال سيساعده في الانتخابات

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن آلاف الجثامين ما زالت تحت الأنقاض في غزة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء فكرة تهجير وترحيل الفلسطينيين من غزة بالتعاون مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتابع أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع حل قضية المحتجزين، منوهًا بأن الرئيس الأمريكي انحاز إلى إسرائيل معتبرًا أن دعمه للاحتلال سيساعده في الانتخابات.

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