الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطة للتنمية وتحسين مستوى المعيشة.. تفاصيل مشروعات تعليمية وصحية واجتماعية في سيناء

مشروعات سيناء
مشروعات سيناء

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة على أرض الفيروز، تستهدف في المقام الأول توفير حياة كريمة للمواطن السيناوي، وحياة آمنة، إذ قامت الدولة بتدشين العديد من مشروعات التنمية المجتمعية تتضمن تحقيق العديد من المستهدفات.

 

المستهدف الأول: تحسين مستوى المعيشة لآهالي شمال سـيناء

تشمل خطة الدولة في التنمية المجتمعية تنفيذ نحو 145 برنامج ونشاط مجتمعي بتكلفة تقارب 7 مليار جنيه منها محور التوعية والمحور الاجتماعي، والمحور التعليمي، والاقتصادي، ومحور الصحة، وتأهيل الشباب وذلك بإجمالي تكلفة 6.7 مليار جنيه.

 

محور التوعية: يشمل توعية ثقافية ودينية وسياسية من خلال ندوات دينية وتنفيذ أنشطة دعوية وقرآنية، ورعاية اجتماعية للطلاب، ومعسكرات صيفية، وتنظيم ملتقيات للشباب.

المحور التعليمي:

من خلال التنمية المهنية للمعلمين والمدربين وتطبيق المناهج المطورة وفق احتياجات العمل، وإنشاء كتاتيب أزهرية،وتنفيذ قوافل إعلامية، ومن المخطط تحرير 55 ألف شخص من الأمية بحلول عام 2030 لخفض نسبة الأمية من 19%إلى 7%.

 

المحور الصحي:

اهتمت به الدولة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الصحية الرئاسية وتكثيف القوافل الطبية، وكذا بناء وتدريب الكوادر الطبية، وتنفيذ برامج الطب النفسيوعلاج الإدمان.

المحور الاجتماعي:

تقديم الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذا تنفيذ برنامج فرصة لتحسين المستوى المعيشي، وأيضًا منخلال توزيع الشتلات ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني.

 

المحور الاقتصادي:

تحفير المستثمرين على تدشين المشروعات كثيفة العمالة، طرح عدد 15 مشروع استثماري على منصات الهيئةالعامة للاتثمار 5479  فرصة عمل، وكذلك من خلال مصانع تعليب أسماك ومنتجات بحرية ومصنع أعلاف أسماك.

 

  محور تأهيل الشباب 

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني، وتطوير وتجهيز ورش القرى تارائدة بالحسنة ونخل، وكذلك عن طريق تجهيز مركز تدريب مهني الشيخ زويد بالعدد والأدوات اللازمة، وتدريب آهالي سيناء على أساليب الزراعة المستدامة.

ومن خلال إتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة تمويل لإقامة عدد 405 مشروع عن طريق جهاز المشروعات والبنوك.

 

وكذا المشروعات متناهية الصغر من خلال إتاحة تمويل لإقامة عدد 2810 مشروع من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك.

المشروعات التنموية سيناء المحور الصحي المشروعات الصغيرة والمتوسطة شمال سيناء

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