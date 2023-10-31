كولر يفرض السرية على تدريبات الأهلي استعدادًا لموقعة صن داونز المصيرية

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب افريقى في إياب نصف نهائى بطولة الدورى الإفريقى والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدًا الاربعاء علي ستاد القاهرة الدولي.

ويكتفى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى بـ 90 دقيقة فقط أو أقل لمران اليوم فى ظل فتح 15 دقيقة منه لوسائل الإعلام كما تنص لوائح الشركة الإيطالية المنظمة وسيكون مران اليوم خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذهني والعضلي خاصة مع ضغط المباريات المتوالى والسفر الطويل فى تلك البطولة.

ويحسم كولر موقف أمام عاشور من المشاركة في لقاء الإياب علي هامش المران الأخير اليوم بعد استبعاده من لقاء الذهاب لشكوي اللاعب من التهابات ورشح خفيف في الكاحل وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز الأربعاء.

كما حرص السويسرى على فرض السرية التامة على المران الأخير لتحديد ملامح التشكيل الذي يخوض به اللقاء والاعتماد على المحاضرات النظرية لخوض تلك المواجهة وعرض بعض مقاطع الفيديو لتحفيظ لاعبي الفريق خطة المباراة.