الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يفرض السرية على تدريبات الأهلي استعدادًا لموقعة صن داونز المصيرية

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب افريقى في إياب  نصف نهائى بطولة الدورى الإفريقى والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدًا الاربعاء علي ستاد القاهرة الدولي.

ويكتفى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى بـ 90 دقيقة فقط أو أقل لمران اليوم فى ظل فتح 15 دقيقة منه لوسائل الإعلام كما تنص لوائح الشركة الإيطالية المنظمة وسيكون مران اليوم خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذهني والعضلي خاصة مع ضغط المباريات المتوالى والسفر الطويل فى تلك البطولة.

ويحسم كولر موقف أمام عاشور من المشاركة في لقاء الإياب علي هامش المران الأخير اليوم بعد استبعاده من لقاء الذهاب لشكوي اللاعب من التهابات ورشح خفيف في الكاحل وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز الأربعاء.

كما حرص السويسرى على فرض السرية التامة على المران الأخير لتحديد ملامح التشكيل الذي يخوض به اللقاء والاعتماد على المحاضرات النظرية لخوض تلك المواجهة وعرض بعض مقاطع الفيديو لتحفيظ لاعبي الفريق خطة المباراة.

الاهلى صن دوانز كولر إمام عاشور الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداده وانتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا

السوبر الإفريقى| مران بدنى للاعبى الأهلى بفندق الإقامة.. وكولر يعقد محاضرة أخيرة

مران الأهلى.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا