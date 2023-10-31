الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوارع «طبهار» تغرق فى مياه الصرف.. والأهالى يستغيثون بمحافظ الفيوم (صور)

غرق المنازل
غرق المنازل

يستغيث أهالي قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بالمسؤولين، بسبب انسداد بحر طبهار لعدم التطهير مما أدى إلى غرق المنازل وارتفاع منسوب المياة بالشوارع.


أهالي قرية طبهار بالفيوم يستغيثون


وقال مصطفى مخلوف، من أهالي القرية، في تصريح خاص ل"الدستور"  بأن منازل القرية تسبح في بحيرة من مياة الري أغلقت الطرق وتنذر بانهيار المنازل.


وأضاف محمد علي، من أهالي القرية، أن سبب المشكلة هو زيادة مياة الري لأعلى مستوى بسبب الانسداد ببحر طبهار مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المياة ويرجع إلى الأمر عدم التطهير الدوري للبحر مما يجعله في انسداد دائم.

وناشد أهالي قرية طبهار، الدكتور أحمد  الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة إنقاذهم قبل إنهيار المنازل فوق رؤوسهم وتسليك الانسداد وتطهير البحر من ورد النيل والمخلفات.

 

في ذات السياق، أكد المهندس محمد نضر وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، بسرعة التحرك إلى قرية طبهار وتسليك الانسداد وعودة المياة لمجراها الطبيعي.

 

وأكد المهندس خالد فراج رئيس مجلس ومدينة إبشواي بأنه سيتم توجه سيارات الكسح إلى قرية طبهار لكسح المياة وتسوية الطريق أمام السيارات. 

 

كان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، وحدتيِّ "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

 

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، وحدة التصلب المتعدد المقامة على مساحة 60 مترًا، بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، وتضم الوحدة عدد 2 سرير و4 كراسي، للرعاية النهارية، مجهزة بالكامل.

واستمع “الأنصاري” لشرح مفصل حول مكونات وآلية عمل الوحدة التي تخدم الحالات المرضية من الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، وتأتي متواكبة مع توجهات الدولة نحو إنشاء وحدة للتصلب المتعدد بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف التخفيف عن المرضى، حيث يتكلف علاج المريض الواحد من 150 إلى 600 ألف جنيه سنويًا.

 

أهالي قرية طبهار الفيوم غرق المنازل الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم مياه الري

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