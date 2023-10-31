إحالة صاحب محل للمحاكمة لاتهامه بإطلاق النار على حداد في كرداسة

أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب محل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإصابة حداد بطلق نارى خرطوش خلال مشاجرة بينهما فى كرداسة، بسبب مضايقة المتهم لشقيقة المجنى عليه، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع فى قتل وحيازة سلاح نارى دون ترخيص.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وتلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد نقل حداد إلى المستشفى مصابا بطلق ناري خرطوش في كرداسة، بالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه، وبين صاحب محل، بسبب مضايقة الأخير لشقيقة المصاب، وأطلق صاحب المحل عيارا ناريا من فرد خرطوش أصاب الحداد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.