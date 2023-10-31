الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الشارقة للكتاب ينطلق غدًا.. ومصر تتصدر قائمة المشاركات

معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة للكتاب

تنطلق، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمشاركة 108 دول عربية وأجنبية، يمثلها 2033 ناشرًا وعارضًا.

ويقدم العارضون خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة- 1.5 مليون عنوان، في الوقت الذي يجمع المعرض 600 مؤلف يوقّعون كتبهم الجديدة، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفًا من 69 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات.

قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن معرض الشارقة للكتاب بدورته الـ42

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يرفع هذا العام شعار "نتحدث كتبًا"، بكوريا الجنوبية ضيف شرف دورته الجديدة؛ بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا، كما يقدم المعرض لأول مرة معرضًا تاريخيًا بالتعاون مع جامعة كويمبرا البرتغالية، يضم 60 قطعة من المقتنيات الأثرية النادرة، ولتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية ينظّم المعرض ست مساحات تفاعلية تهدف إلى تثقيف وترفيه الزوار وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم. 

1043 دار نشر عربية

ويشارك هذا العام في المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربيًا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، فيما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا، ويعرض كل المشاركين ما يزيد على 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى. 

ويستضيف المعرض نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى؛ إذ يجمع المعرض 127 ضيفًا عربيًا ودوليًا من 33 دولة للمشاركة في 460 فعالية ثقافية، تشتمل على جلسات وقراءات وورش عمل، وقصص حول تجارب إبداعية في مختلف فنون الإبداع والكتابة.

وتتميز الدورة الجديدة بمعرض تاريخي يقام لأول مرة، بالتعاون مع جامعة كويمبرا، يضم 60 قطعة من مقتنيات أثرية، من بينها مخطوطات وكتب نادرة وخرائط وأدوات بحرية وقطع فنية، في مبادرة تعكس عمق الروابط بين جامعة كويمبرا البرتغالية والحراك الثقافي في الشارقة، والتي عزّزها حصول الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدكتوراه الفخرية من الجامعة في عام 2018، كما يشمل المعرض سلسلة مؤتمرات تستضيف مؤرخين بارزين لمناقشة جوانب مختلفة من التاريخ البرتغالي في المنطقة.

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تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للناشرين المشاركين فى معرض الشارقة للكتاب


ويستضيف المعرض في هذا العام الدورة الثانية من "مهرجان الإثارة والتشويق" في الفترة من 8 وحتى 10 نوفمبر، بالتعاون مع Thriller Festival NY، حيث يجمع المهرجان جمهور المعرض وزواره مع نخبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والجريمة، ويوفر منصة لعشرة مؤلفين دوليين من أصحاب الكتب الأكثر مبيعًا للقاء عشاق الألغاز والغموض وقصص التشويق في المنطقة، وهم: فيليكس فرانسيس، آيفي بوشودا، كانديس فوكس، جي دي باركر، دانييل تروسوني، أليكس فينلي، ماكس سيك، بليك كراوتش، ك.ج. هاو، وكاثلين أنتريم.

وينظم المعرض 900 ورشة عمل يقدمها أكثر من 31 ضيفًا من 12 دولة، ضمن ست مساحات تفاعلية تستضيف مجموعة من الورش المتنوعة والجديدة للزوار من كافة الأعمار والاهتمامات. تشمل هذه المساحات ورشة التأمل لإعادة التوازن النفسي وضبط النفس وتطوير الذات، وورشا مخصصة للأطفال واليافعين في مجالات القصص المصورة، أدب الطفل، الاختراعات والابتكار. كما تستهدف ورش الكبار في فن الرسوم المتحركة، وفن التعامل مع الآخرين، والصناعات اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المساحة السادسة ورشا تحفيزية وتعاونية للكبار والصغار معًا، وورش كتابة إبداعية، وورشا نخبوية لتعلم لغة الإشارة وخدمة ذوي الإعاقة. 

وينظم المعرض خلال هذه الدورة أكثر من 130 عرضًا، تتنوع ما بين مسرحيات وعروض راقصة، وجوالة، وسيمفونيات غنائية، يقدمها فنانون من 14 دولة.

ويستقبل المعرض يوميًا ضمن منصة التواصل الاجتماعي عددًا من ورش العمل والجلسات المتخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي تتناول مواضيع متنوعة، منها: تعزيز الشراكات والتعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي ومستقبل التوجهات في منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي.

واحتفاء بحضور كوريا الجنوبية، ضيف شرف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنطلق في الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار "خيال بلا حدود"، وتتضمن 15 برنامجًا ثقافيًا و7 جلسات حوارية، كما ينظم ضيف الشرف 5 عروض موسيقية لنخبة من الفنانين الكوريين، ويستضيف ركن الطهي 3 من أشهر الطهاة الكوريين، إلى جانب عدد من العروض الترفيهية والبرامج المخصصة للأطفال.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب الدورة العاشرة من "مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات" بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية في الفترة بين 7- 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة، ونحو 30 دولة أخرى.

معرض الشارقة الدولي للكتاب هيئة الشارقة للكتاب مركز إكسبو الشارق شعار نتحدث كتبا كوريا الجنوبية

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