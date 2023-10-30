قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن معرض الشارقة للكتاب بدورته الـ42

يوم واحد على انطلاق الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، بمشاركة عدد كبير من دور النشر العربية والمصرية والأجنبية.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن معرض الشارقة للكتاب:

- يشارك في معرض الشارقة للكتاب نحو 2023 ناشرا من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة.

- تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفا من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركا من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.

- يستضيف المعرض أكثر من 50 شخصية من كبار الكتّاب والأدباء الإماراتيين والعرب.

- يستضيف المعرض أيضا 460 فعالية ثقافية يروي فيها الكتّاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة في التيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

- يستقبل المعرض ضيوف من الكتّاب والمبدعين الإماراتيين كالأديب خالد البدور، أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية الدكتورة مشاعل النابودة، الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي، والروائية فتحية النمر، والدكتورة عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي، العضو المؤسس في جمعية الصحفيين في الإمارات.

- يلتقي جمهور المعرض الكاتبة أميرة بوكدرة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب المهندس زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، وحشر بن دلموج، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري.

- يلتقي جمهور المعرض مع كتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي، ومن أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، الحائز على جائزة أفضل شاعر باللغة المحكية في العالم العربي، والكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، وتحتفل في المعرض بمرور 30 عاما على إطلاق كتابها "ذاكرة الجسد"، كما توقع كتابها الجديد "أصبحت أنت" الذي تروي فيه مقتطفات من ذكرياتها، والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، أحد أكثر المؤلفين الشباب شعبية، وصاحب عدد من أكثر الإصدارات مبيعا، ومنها: "موسم صيد الغزلان"، و"الفيل الأزرق".

- يشارك في المعرض عدد من الأسماء العربية كالدكتور محمد الغندور، صاحب أفضل محتوى طبي في العالم العربي على "يوتيوب"، والإعلامية المصرية ريهام عياد، التي تعد من أفضل 10 صانعي محتوى تعليمي على "تيك توك" والحائزة على جائزة أفضل صانع محتوى.

- ومن أعلام الثقافة والأدب العرب المشاركين في المعرض الروائية الكويتية بثينة العيسى، والناقد والروائي المصري طارق إمام، والشاعرة والروائية المصرية نور عبد المجيد، والكاتبتان سارة وهاجر عبد الرحمن، خبيرتا قراءة (لغة الجسد)، واللتان ترجمت أوستن ماكولي للنشر كتابهما "عالم لغة الجسد" إلى اللغة الإنجليزية، وتامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية.

- يقيم المعرض 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانجا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

نبذة عن معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب من المعارض السنوية الدولية للكتاب، تنظمه وتشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب على مدار 11 يومًا في مدينة الشارقة عاصمة إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويصنف معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهم ثلاثة معارض على مستوى العالم.