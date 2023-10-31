الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة 3 عاطلين سرقوا محل هواتف بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية، اليوم، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة محل هواتف محمولة بأسلوب كسر القفل.

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تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه لـ7 نوفمبر

وكشفت التحقيقات بوجود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بسرقة محل هواتف المحمولة الخاصة بيه وباجراء التحريات الأمنية اللازمة التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة سرقة  محل هواتف محمولة بهدف بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المطرية عاطلين الجنح كسر القفل التحقيقات التقنيات الحديثة

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