محاكمة 3 عاطلين سرقوا محل هواتف بالمطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة محل هواتف محمولة بأسلوب كسر القفل.

وكشفت التحقيقات بوجود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بسرقة محل هواتف المحمولة الخاصة بيه وباجراء التحريات الأمنية اللازمة التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة سرقة محل هواتف محمولة بهدف بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.