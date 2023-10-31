الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي": انطلاق رحلة أتوبيس طائر لمتابعة سير العمل بإدارة الفرافرة

انطلاق رحلة أتوبيس
انطلاق رحلة أتوبيس طائر

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، انطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم المحافظة لمتابعة منظومة وسير العمل بإدارة الفرافرة التعليمية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

وأشار وكيل التعليم إلى أن الرحلة تأتى لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية والمدارس التابعة لها وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وحال وجود أي عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

ويضم الأتوبيس نخبة من قيادات التعليم بالمحافظة، إدارات المتابعة وتقويم الآداء، الرقابة والمتابعة الإحصاء، التعليم الثانوى، اللغات، العلاقات الثقافية وعددا من موجهي العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة

ولفت إلى إستمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وخاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع  وليس تصيدا للأخطاء والعمل على تذليل اى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.

 

وكيل التعليم الوادي الجديد إنطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل إدارة الفرافرة التعليمية المتابعة الميدانية

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