الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برنامج تدريبي لطلاب «العلوم الإدارية والمالية» بجامعة أسيوط الأهلية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أطلقت كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة اسيوط الأهلية برنامجًا تدريبيًا لمدة ثلاثة أيام حول التوظيف فى البنوك والمهارات اللازمة لذلك بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى،تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة أسيوط، بحضور الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية،الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، الدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طه أبو كريشة منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، الدكتور أحمد علام منسق مساعد برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، الدكتور محمد البريرى المشرف الأكاديمى ومنسق البرنامج التدريبى، ومصطفى حسن أمين عام مساعد جامعة أسيوط.


جسور تواصل بين الجامعة وسوق العمل


وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار حرص إدارة جامعة أسيوط الأهلية على تأسيس جسور وتواصل بين الجامعة وسوق العمل، وتعريف الطلاب بحجم التنافسية فى ذلك السوق، وضرورة البدء مبكرًا فى إعداد أنفسهم لسوق العمل، وخاصة لكون خريجى كلية العلوم الإدارية والمالية أمامهم فرص عمل متنوعة، ولكنها تتسم بدرجات عالية من التنافسية، وأن إدارة الجامعة الأهلية على استعداد لتنظيم أى برامج تدريبية من أجل إعداد خريجين على قدر المنافسة فى سوق العمل المصرى، والإقليمى والعالمى أيضًا.


وأشار  الدكتور نوبى محمد حسن إلى أن كلية التجارة تغير مفهومها كثيرًا عن كونها كلية نظرية فى ظل ما نعشيه فى الظروف المعاصرة والتطور التكنولوجي والثورة الرقمية، وأصبح الخريجين مطالبون باكتساب مزيد من المهارات التكنولوجية والتقنية، مؤكدًا على ضرورة استثمار الطلاب لدراساتهم الأكاديمية وربطها بسوق العمل  محليًا وعالميًا، وتنمية  الجانب الإبداعى والابتكارى لتطوير أنظمة العمل، وللمشاركة فى اقتصاد متطور قادر على المنافسة العالمية، فضلًا عن الاستفادة من البرامج التدريبية والدورات المتنوعة ومواصلة التعليم والمعرفة،التى تسهم بدورها فى اكتساب الخبرات العملية اللازمة، داعيًا الطلاب إلى  الجد والاجتهاد واستغلال الفرص وصقل السير الذاتية الخاصة بهم، مشيداَ بخريجى جامعة أسيوط وكوادرها البشرية المتميزة  فى مختلف التخصصات.


ووجه الدكتور محمد أحمد عدوى الطلاب بضرورة تنظيم وإدارة الوقت  أثناء الدراسة واكتساب المزيد من المهارات العلمية والمهنية، والتعرف على متطلبات سوق العمل، واستكمال نقاط الضعف ومعالجتها، ومعرفة أهم نقاط القوة والتميز التى تجعلهم قادرين على الالتحاق بفرص عمل متميزة تناسب مؤهلاتهم وتحقق طموحاتهم فى ظل التنافسية الشديدة التى تحكم سوق العمل واعتماده على الكوادر المؤهلة، مشيرًا إلى أن العمل الخاص يحتاج إلى أفراد مؤهلين بشكل جيد، لتنمية أرباحه وزيادة  كفاءته وقدراته،مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تنمية المهارات لدى طلابها، وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم التنافسية، لمواكبة الاحتياجات المستجدة وإعدادهم للحياة العملية.


وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات قدمها محمد محفوظ مسئول التدريب بالمعهد المصرفى، وعدد من العاملين بالبنوك، وتطرقت المناقشات  إلى طبيعة وظيفة العمل بالبنوك، والمهارات اللازمة لسوق العمل فى هذا المجال، ومتطلبات الإعداد الجيد للطلاب للالتحاق بهذا العمل، وطبيعة المقررات والتطبيقات التى تساعد الطلاب فى هذا المجال؛ كما تم عقد محاكاة للعمل البنكى، وتدريب الطلاب على العمل المصرفى، وذلك من خلال تدريب عملى فى بنك مصر.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
IMG-20231031-WA0019
IMG-20231031-WA0019
IMG-20231031-WA0021
IMG-20231031-WA0021
كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة اسيوط الأهلية المعهد المصرفي للبنك المركزي المصري محافظة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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