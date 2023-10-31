الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلام حلوان: المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية حق دستورى

جانب من الندوة
جانب من الندوة


نفذ مركز إعلام حلوان ندوة بعنوان (المشاركة الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية)  بمقر مركز شباب التبين، وشارك فى الندوة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر والدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق بجامعة حلوان، والإعلامى الدكتور محمد الرفاعى وأشرف المهدى المستشار القانونى بجامعة حلوان.
وبدأ اللقاء محمد فتحى مدير مركز إعلام حلوان، بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى، من خلال نشر التوعية والتثقيف بمختلف القضايا وخاصة فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ لقاءات وندوات إعلامية لتعزيز المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية باعتبارها حقا للمواطن وواجبا وطنيا.

 

رئيس عمال مصر: نأمل أن تسهم زيادة الأدنى للأجور فى تحسين مستوى المعيشة لعمال القطاع الخاص

ثم تحدث الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية عن المشاركة السياسية بأنها من الاستحقاقات التى جاءت لتعبر عن حق من حقوق الإنسان، وواجب وطنى، وتعبر عن الانتماء للوطن ويجب ممارسة هذا الحق، والتواجد والمشاركة فى بناء الوطن، خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة  على كافة المستويات فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

 

txt

رئيس اتحاد عمال مصر: جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية غيرت من النظرة الدولية

 

بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة

وفى نفس السياق، تحدث مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عن أهمية المشاركة وتعزيز الانتماء للوطن والنزول للمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية، فالمشاركة الفعالة  تعد هامة فى بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة العامة لها، كما أن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أشرف المهدى المستشار القانونى بجامعة حلوان، أن المشاركة هى حق دستورى بنص المادة ٨٦ من دستور جمهورية مصر،  والتى تلزم المواطن بالمشاركة باعتبارها واجبا وطنيا وحق الانتخاب والترشح واكد على ضرورة المشاركة بصورة إيجابية.

فى سياق متصل، أكد الإعلامى دكتور محمد الرفاعى ضرورة المشاركة والنزول للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها هامة جدا، لنقل صورة  حضارية للمشهد الديمقراطى  فى مصر من خلال وسائل الإعلام التى تتابع الانتخابات المصرية.

اعلام حلوان الاستحقاقات الانتخابية الخدمة الاجتماعية الاتحاد العام لعمال مصر مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا