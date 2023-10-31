إعلام حلوان: المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية حق دستورى



نفذ مركز إعلام حلوان ندوة بعنوان (المشاركة الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية) بمقر مركز شباب التبين، وشارك فى الندوة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر والدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق بجامعة حلوان، والإعلامى الدكتور محمد الرفاعى وأشرف المهدى المستشار القانونى بجامعة حلوان.

وبدأ اللقاء محمد فتحى مدير مركز إعلام حلوان، بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى، من خلال نشر التوعية والتثقيف بمختلف القضايا وخاصة فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ لقاءات وندوات إعلامية لتعزيز المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية باعتبارها حقا للمواطن وواجبا وطنيا.

ثم تحدث الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية عن المشاركة السياسية بأنها من الاستحقاقات التى جاءت لتعبر عن حق من حقوق الإنسان، وواجب وطنى، وتعبر عن الانتماء للوطن ويجب ممارسة هذا الحق، والتواجد والمشاركة فى بناء الوطن، خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة على كافة المستويات فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة

وفى نفس السياق، تحدث مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عن أهمية المشاركة وتعزيز الانتماء للوطن والنزول للمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية، فالمشاركة الفعالة تعد هامة فى بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة العامة لها، كما أن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أشرف المهدى المستشار القانونى بجامعة حلوان، أن المشاركة هى حق دستورى بنص المادة ٨٦ من دستور جمهورية مصر، والتى تلزم المواطن بالمشاركة باعتبارها واجبا وطنيا وحق الانتخاب والترشح واكد على ضرورة المشاركة بصورة إيجابية.

فى سياق متصل، أكد الإعلامى دكتور محمد الرفاعى ضرورة المشاركة والنزول للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها هامة جدا، لنقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى فى مصر من خلال وسائل الإعلام التى تتابع الانتخابات المصرية.