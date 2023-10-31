الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض الفيلم التسجيلى "سيناء أرض الفيروز" ودور القبائل فى مواجهة الإرهاب

أرض الفيروز
أرض الفيروز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلمًا تسجيليًا عن سيناء، والذي جاء تحت عنوان "سيناء.. أرض الفيروز"، وهي قلب مصر والبوابة الشرقية، وأهلها الصامدين الذين وقفوا في وجه العدو أكثر من مرة. 

أبرز المواقف التاريخية لأهالي سيناء

واستعرض الفيلم المواقف التاريخية لأهالي سيناء في مساعدة الجنود أثناء حرب 1967، ودورها من أيام حرب الاستنزاف و67 مرورًا حتى حرب 1973، كما تحدث الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، عن دور القبائل في الحفاظ على الأرض. 

كما عرض الفيلم مقطع فيديو من تصوير حقيقي لحادث أثناء تعرض الجنود إلى هجمات إرهابية، وتحدث المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء، عن دور اتحاد قبائل سيناء في التعاون مع الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب. 

وتحدث الفيلم عن دورهم في التنمية ومحو آثار الإرهاب، وتوفير فرص العمل للشباب وتنفيذ مشروعات عملاقة قومية. 

فيلم تسجيلي سيناء أرض الفيروز قلب مصر سيناء القبائل الجيش و الشرطة ل اتحاد قبائل سيناء

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