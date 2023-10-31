راشفورد يحتفل بعيد ميلاده في "ملهى ليلي" بعد ثلاثية مانشستر سيتي

تواجد الانجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في إحدى الملاهي الليلية عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف دون رد.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، في تقرير، فإن راشفورد ذهب لأحد الملاهي الليلية في مدينة مانشستر بعد نهاية مباراة الديربي والتي خسرها فريقه.



وأفادت بأن راشفورد تواجد في ملهى " Chinawhite " في وسط مدينة مانشستر للاحتفال بعيد ميلاده مع أصدقائه المقربين، واستمر في الاحتفال حتى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك راشفورد في 13 مباراة وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وعلى الرغم من سهره لوقت متأخر، إلا أن راشفورد وصل لمقر تدريبات الفريق في الموعد المحدد، ولكن احتفاله بعد الهزيمة قد يتسبب في غضب بعض جماهير مانشستر يونايتد.

ويُعتقد أن أصدقاء راشفورد رتبوا لقائهم للاحتفال بعيد ميلاده في المساحة الخاصة داخل الملهى والمعروفة بوجود المشاهير، ورتبوا الحفل قبل وقت من مباراة مانشستر سيتي.

وأشارت تيليجراف إلى أن مانشستر يونايتد وممثلي راشفورد رفضوا التعليق على الاحتفال.

ومازالت وجهة نظر إريك تين هاج بشأن سهر راشفورد لوقت متأخر قبل مران الصباح، ولكن الهولندي لديه معايير تأديبية صارمة، والحفل المذكور جاء في وقت يعاني فيه اللاعب والنادي على أرض الملعب.

ماركوس راشفورد من ناشئي نادي مانشستر يونايتد وصعد من فريق تحت 18 عامًا في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين شارك في 372 مباراة بقميص الفريق الأول وسجل 124 هدفًا وصنع 71 لزملائه.

ومثل راشفورد المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية، وصعد لتمثيل المنتخب الأول في 27 مايو 2016 وكانت أولى مبارياته ضد أستراليا وسجل هدفًا.