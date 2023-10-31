الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللقطات الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى العريش فى زيارة تفقدية بشمال سيناء

الوفد الوزاري
الوفد الوزاري

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقطات الأولى من وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى، إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مشروعات التنمية بشمال سيناء.

ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.

اللقطات الأولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى التنمية بشمال سيناء مشايخ قبائل سيناء

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