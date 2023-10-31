اللقطات الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى العريش فى زيارة تفقدية بشمال سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقطات الأولى من وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى، إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مشروعات التنمية بشمال سيناء.

ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.