إبراهيم طوقان، شاعر الوطن والحب والثورة، هو شاعر فلسطيني ولد عام 1905 في نابلس، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة الرشيدية في القدس، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة المطران عام 1919.

حياة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوفان

تتلمذ الشاعر على يد "نخلة زريق" الذي كان له أثر كبير في تعليمه اللغة العربية والشعر القديم، والتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923، ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929.

طوفان عمل مدرسا للغة العربية بين عامي 1931 و1933، ثم عاد بعدها إلى نابلس، وفي عام 1936، تسلم القسم العربي في إذاعة القدس وعُيّن مديرا للبرامج العربية.

أقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب البريطاني عام 1940، وانتقلل إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين العالية.

كتب الشاعر قصيدة "موطني" التي نُشرت في جميع أرجاء الوطن العربي وأصبحت النشيد غير الرسمي للشعب الفلسطيني.

توفي إبراهيم طوقان 2 مايو 1941 في نابلس الفلسطينية ودُفن فيها، ليترك إرثا كبيرا لبلاده، وسمعة طيبة لنفسه.

كان هذا التقرير من فقرة "أنا الفلسطيني" المذاع ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "دي إم سي".