استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن محركات البحث جوجل، بعد تراجعها خلال الساعات القليلة الماضية، فقد شهدت الأسعار اليوم حالة من الاستقرار، وقد حيث أن وزارة الزراعة مستمرة في الإفراج عن الأعلاف، مما يسهل علي المربي توفير الأعلاف في الأسواق.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن البيضاء والبلدى في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 65 جنيه للكيلو في المزرعة، ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 90 و91 جنيه للكيلو في المزرعة ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 110 جنيه للكيلو في المزرعة ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق.

سجل سعر كيلو أمهات أبيض اليوم ل61 جنيه للكيلو في المزرعة ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق.

سجل سعر كيلو أبيض بياض أرضي – 55 جنيه 55 جنيه للكيلو في المزرعة ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق

سجل سعر كيلو أبيض بياض سلك – 52 جنيه 52 جنيه للكيلو في المزرعة ويضاف لها هامش ربح من 5 إلي 8 جنيهات في الأسواق.

أسعار لحم النعام اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم السمان 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 130 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 270 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر 87 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 370 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك )100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك)90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات)69 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )72 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي)105 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي)65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار)65 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو.

لحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم

تختلف أسعار مجزأت الدواجن من منطقة إلى أخرى، حيث أن الأسعار في المناطق الشعبية تختلف عن المحلات التجارية الكبري وقد جاءت السعار كالتالي: